Sinds kort zijn lokale omroepen beter vindbaar op de Mediabox van Ziggo. Door het afschakelen van het analoge radiosignaal wordt het luisteren naar de radio op een digitale manier steeds belangrijk.

Mediabox

Klanten van Ziggo die via hun Ziggo Mediabox de lokale omroep van hun gemeente wil beluisteren kan te maken krijgen met een zoektocht. Ziggo biedt namelijk via haar digitale televisie- en radiopakket de lokale omroep aan van de gemeente zelf maar ook van omliggende gemeenten. Dit betekent in een aantal regio’s dat er wel wel meer dan vijf lokale omroepen worden aangeboden.

Via de radio-app van de Mediabox Next was echter tot op heden niet te zien welke lokale omroepen worden aangeboden. Alle lokale omroepen hebben namelijk de naam ‘Lokale Omroep’. De luisteraar zal dus zelf op zoektocht moeten gaan op zoek naar de lokale omroep van haar eigen gemeente.

Klanten van Ziggo die gebruik maken van andere digitale ontvangers, zoals bijvoorbeeld van het merk Humax of direct digitale televisie kijken of radio luisteren via de televisie (CI+ module) zien wel de naam van de lokale omroep.

Verbetering

Sinds kort is er een verbetering doorgevoerd op de radio-app van de Mediabox. Wanneer nu een lokale omroep wordt geselecteerd kan in ieder geval in het scherm de naam van de lokale radiozender waar men naar luistert worden gezien. Daarnaast is Ziggo begonnen met het toevoegen van logo’s van zowel lokale radio- als televisiezenders zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke lokale omroepen er worden aangeboden. De verbeteringen worden per regio doorgevoerd.