Lokale radiozenders blijven voorlopig lastig vindbaar op Ziggo’s Mediabox

Publieke lokale radiozenders blijven voorlopig lastig vindbaar op de Mediabox Next van Ziggo.

Digitale radio

Ziggo is sinds eind februari van dit jaar begonnen met het uitfaseren van het analoge radiosignaal. Op 24 februari heeft het bedrijf in de regio Capelle aan den IJssel het analoge radiosignaal uitgeschakeld. De verwachting is dat eind dit jaar in heel Nederland het analoge radiosignaal bij de aanbieder is uitgeschakeld.

Alternatieven

Ziggo biedt al lange tijd een digitaal radio-aanbod als alternatief op het analoge radio-aanbod. Klanten die overstappen op digitale radio, kunnen dat op twee manieren doen: via hun tv of mediabox, of middels de “Digitale radio ontvanger”.

Mediabox Next

Klanten van Ziggo die via hun Ziggo Mediabox Next de lokale omroep van hun gemeente wil beluisteren kan te maken krijgen met een zoektocht. Ziggo biedt namelijk via haar digitale televisie- en radiopakket de lokale omroep aan van de gemeente zelf maar ook van omliggende gemeenten. Dit betekent in een aantal regio’s dat er wel wel meer dan vijf lokale omroepen worden aangeboden.

Via de radio-app van de Mediabox Next is echter niet te zien welke lokale omroepen worden aangeboden. Alle lokale omroepen hebben namelijk de naam ‘Lokale Omroep’. De luisteraar zal dus zelf op zoektocht moeten gaan op zoek naar de lokale omroep van haar eigen gemeente.

Klanten van Ziggo die gebruik maken van andere digitale ontvangers, zoals bijvoorbeeld van het merk Humax of direct digitale televisie kijken of radio luisteren via de televisie (CI+ module) zien wel de naam van de lokale omroep.

“Technisch niet mogelijk”

“Op dit moment is het nog niet mogelijk om via de radio app op de Mediabox Next te zien naar welke zender je luistert aangaande lokale zenders. Voor landelijke en regionale zenders is dit wel zichtbaar. De reden hiervoor is dat dit verschilt per regio. In sommige regio’s zitten er namelijk verschillende lokale zenders op dezelfde frequentie. In die gebieden kan het technisch nog niet om een onderverdeling te maken in de naam van de zender. Uiteraard blijven wij dit onderzoeken en voeren wij verbeteringen door waar dit (technisch) haalbaar is.”, aldus Gerjan van der Laan, woordvoerder van Ziggo, tegenover deze website.