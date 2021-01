Ziggo begint eind februari met uitschakelen analoge radiosignaal

Ziggo start 24 februari in de regio Capelle aan den IJssel met het uitschakelen van het analoge radiosignaal.

Gefaseerd

Ziggo begon in april 2018 met het gefaseerd uitschakelen van het analoge televisiesignaal in de regio Capelle aan den IJssel en start 24 februari ook in deze regio met het uitschakelen van het analoge radiosignaal. Naast de gemeente Capelle aan den IJssel wordt het analoge radiosignaal ook uitgeschakeld in Moerkapelle, Zevenhuizen, Nieuwerkerk a/d IJssel en Bergschenhoek.

In september van het vorige jaar werd al duidelijk dat Ziggo plannen heeft om na het analoge televisiesignaal ook het analoge radiosignaal stop te zetten.

Eind 2021

Eind 2021 moet heel Nederland zijn omgeschakeld naar digitale radio. Op dit moment luistert al zo’n 95% van de Nederlanders radio op een andere manier dan analoog via de kabel aldus Ziggo. De ruimte die vrij komt door het uitschakelen van het analoge radiosignaal wordt gebruikt voor diensten als sneller Internet.

Overschakelen

Klanten die overstappen op digitale radio, kunnen dat op twee manieren doen: via hun tv of mediabox, of middels de “Digitale radio ontvanger”. “De Digitale radio ontvanger is eenvoudig te installeren aan de hand van de meegeleverde handleiding”, aldus Ziggo.

Radio omschakelen naar digitaal

In elke regio informeert Ziggo de klanten ruim van tevoren over het moment van omschakeling in hun buurt. “Als klanten niet via de mediabox of tv naar de radio luisteren maar via een aparte radio, dan kunnen Ziggo klanten zelf controleren of ze al digitaal radioluisteren. Dit kan door te controleren of er naast de stroomkabel ook een coaxkabel is aangesloten op de radio. Als er naast de stroomkabel geen coaxkabel is aangesloten, luistert de klant niet via de kabel. Is er naast de stroomkabel wel een coaxkabel aangesloten op de radio, kan de klant de radio afstemmen op 98.8 FM. Indien de klant daar de boodschap van Ziggo hoort, luistert de klant analoog via de kabel“, aldus Ziggo.

Meer informatie via: https://www.ziggo.nl/luisterdigitaal