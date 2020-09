Ziggo gaat na analoge televisie ook analoog radiosignaal stopzetten

Ziggo gaat op termijn het analoge radiosignaal stopzetten. Eerst zal de kabelaar de operatie om het analoge televisiesignaal uit te schakelen afronden alvorens wordt gestart met het afschakelen van het analoge radiosignaal. Het Commissariaat voor de Media heeft onlangs de ontheffing om alleen een analoog radiosignaal uit te zenden in gebieden waar het analoge televisiesignaal al is uitgeschakeld verlengd tot 1 januari 2023.

Analoge televisie

Ziggo is in 2018 begonnen met het gefaseerd uitschakelen van het analoge televisiesignaal. In de gebieden waar analoge televisie is uitgeschakeld wordt nog wel het analoge radiosignaal doorgegeven. In de meeste regio’s worden er analoog tussen 25 en 30 radiozenders doorgegeven via het kabelnetwerk van Ziggo.

De kabelaar had tot 1 januari 2021 aanstaande ontheffing gekregen van het Commissariaat voor de Media om alleen een analoog radiosignaal aan te bieden in gebieden waar analoge televisie is uitgeschakeld. Inmiddels heeft het Commissariaat voor de Media deze ontheffing verleend tot 1 januari 2023.

Niet voor 2021

VodafoneZiggo geeft tegenover het Commissariaat aan dat zij niet in staat is de afschakeling van het analoge radiosignaal vóór 1 januari 2021 te realiseren en heeft daarom een verlenging aangevraagd voor een periode van twee jaar. Deze verlenging is dus inmiddels verleend.

Coronacrisis

Oorzaak van de vertraging bij het afschakelen van het analoge televisiesignaal is de coronacrisis. Door de coronacrisis heeft de afschakeling van het analoge televisiesignaal een aantal maanden stil gelegen. Sinds enige tijd is de kabelaar weer gestart met het regionaal afschakelen van het analoge televisiesignaal.

Afschakelen analoge radiosignaal nadat analoge televisie is afgeschakeld

Nadat het analoge televisiesignaal in het gehele verzorgingsgebied van Ziggo is afgeschakeld wil het bedrijf ook het analoge radiosignaal stopzetten. Ziggo wil echter de afschakeling van het analoge radiosignaal goed managen. Daarbij wil de kabelaar haar klanten begeleiden bij de ingebruikname van beschikbare alternatieven.

Door te starten met het afschakelen van het analoge radiosignaal nadat het analoge tv-signaal is afgeschakeld heeft de kabelaar voldoende callcentermedewerkers en monteurs beschikbaar om de afschakeling van analoge kabelradio optimaal te begeleiden. Deze afschakeling wil de kabelaar in een bepaalde mate, net als analoge televisie, ook gefaseerd uitvoeren. De afschakelen zal dus voor 1 januari 2023 gaan plaatsvinden.

Alternatieven

Ziggo biedt naast een analoog radiosignaal ook een digitaal radiopakket dat te ontvangen is via de digitale ontvanger van Ziggo. Daarnaast wordt er steeds meer in de huiskamers geluisterd naar radio via Internet.

Bandbreedte

De bandbreedte die vrijkomt door het stoppen van het analoge radio- en televisiesignaal gaat de kabelaar inzetten voor diensten als sneller Internet.