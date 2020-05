Lokale omroepen en Omroep MAX gaan samenwerken

De lokale publieke omroepen en het MAX Ouderenjournaal van Omroep MAX gaan samenwerken. Vanaf deze week laat het NPO1-programma reportages zien afkomstig uit alle streken van het land rond de coronacrisis. Dit bericht de NLPO, de overkoepelende organisatie

van lokale omroepen op haar website.

“Betrouwbare informatie uit de eigen achtertuin”

“Meer dan ooit is er behoefte aan betrouwbare informatie uit de eigen achtertuin, en wordt er gezocht naar lokale verbinding. De coronacrisis zorgt voor hartverwarmende lokale initiatieven en ondersteuning van mensen die hulp of aandacht hard nodig hebben. Dankzij de lokale omroep blijven we met elkaar in contact, juist nu dat door het coronavirus nauwelijks meer kan. En dit sluit goed aan bij het doel van het MAX Ouderenjournaal om iedere werkdag hoopvol, informatief en inspirerend nieuws te brengen toegespitst op de situatie van ouderen in tijden van sociale afstand. Het Ouderenjournaal van Omroep MAX heeft de NLPO dan ook gevraagd om samen de mooie, warme en lokale verhalen boven water te halen “, aldus de NLPO.

“Grote belangstelling voor lokale content”

Marc Visch, directeur NLPO over de samenwerking met Omroep MAX: “De coronacrisis laat een grote belangstelling zien bij de landelijke media voor lokale content. Het is mooi om te zien dat binnen het MAX Ouderenjournaal de landelijke, regionale en lokale media samen komen waarbij iedere laag in het publieke bestel vanuit hun eigen publieke taak en expertise gedegen verslag doet van de crisis. Een berichtgeving die complementair is, en die door deze crisis ook aantoont waarin ieders kracht ligt. De lokale publieke omroep laat in ieder geval zien diep in de haarvaten van de samenleving te zitten.”

Het MAX Ouderenjournaal is elke werkdag rond 16.40 uur te zien op NPO 1. Terugkijken kan via de website van Omroep MAX Ouderenjournaal.

Sociale media: