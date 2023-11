Er zijn nog twee samenwerkingsinitiatieven gestart van lokale omroepen in Nederland. Het gaat om samenwerkingen in de regio Veluwe (Gelderland) en de Kempen (Noord-Brabant).

Veluwe Randmeren

In Gelderland gaan de lokale omroepen A1 Mediagroep (Nijkerk/Barneveld), Loco Media Groep (Oldebroek), LOEmedia (Elburg) en RTV Nunspeet vanaf 1 januari 2024 de krachten bundelen om te komen tot een nog betere nieuwsvoorziening voor de inwoners van Veluwe-Noord. “Deze samenwerking is een impuls voor de lokale nieuwsvoorziening in Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Elburg“, aldus de omroepen in een persbericht.

Streekredactie

Deze samenwerking richt zich in eerste instantie tot de oprichting van een gezamenlijke streekredactie, die zich zal focussen op nieuws uit de acht gemeenten van de streek. Opvallend is dat Veluwe FM, de lokale omroep in de gemeenten Putten, Ermelo en Harderwijk niet genoemd wordt in de samenwerking.

Kempen

In Noord-Brabant gaan diverse omroepen in de streek de Kempen hun samenwerking versterken en zetten de stap naar een streekomroep. Het gaat om lokale omroepen die te

horen zijn in Bladel, Eersel, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Heeze-Leende en Cranendonck, Valkenswaard en Oirschot. De naam van de nieuwe streekomroep is 1Kempen.

‘Met de uitbreiding van ons samenwerkingsverband met de Valkenswaardse Omroep Stichting en Stichting Lokale Omroep Oirschot is een concrete stap gezet naar een toekomstbestendige streekomroep die kan voldoen aan de eisen die na 2025 gesteld gaan worden’. Dat zeggen de bestuursleden Jo Caris, Cobi Dijkhuizen, Giel Menting, Martien van Pinxteren en Jan van Tulden van het samenwerkingsverband in een persbericht.

Vorige week werd bekend dat een aantal omroepen in het zuidelijke deel van Zuid-Holland gaan samenwerken.