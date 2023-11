De lokale omroepen van Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk, Papendrecht, Alblasserdam, Molenlanden, Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam gaan intensiever samenwerken om de inwoners van deze kernen en steden nog beter te kunnen informeren over de lokale samenleving en ontwikkelingen binnen de lokale democratie. Dit berichten de omroepen in een persbericht.

Versterking lokale nieuwsvoorziening

Door de oprichting van een koepelstichting willen de omroepen ATOS, RTV-Ridderkerk, Klokradio, RTV Papendrecht en MerweRTV zich voorbereiden op de nieuwe mediawet, die hen in staat stelt om (meer) journalistieke medewerkers aan te stellen. De omroepen zetten deze stap voorwaarts, om ook in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor en door de inwoners van de lokale kernen, dorpen en steden. De nieuwe mediawet werkt toe naar de vorming van een streekomroep en biedt uiteindelijk 80 streekomroepen de mogelijkheid om nog meer dan nu, alle inwoners van de regio te voorzien van uniek, relevant en urgent nieuws.

Samen sterker

Door de krachten in de streek te bundelen ontstaat er een sterkere, financieel gezondere en beter uitgeruste lokale media-instelling voor onze regio. Samenwerking met de lokale omroep van Dordrecht is nog een nadrukkelijke wens voor de toekomst. Dat zou de streek compleet maken. In de tussentijd zitten de samenwerkende lokale omroepen niet stil en worden er stappen gezet op het gebied van professionalisering en de vorming van een streekomroep.

Vorige maand maakten een aantal lokale omroepen in de regio Midden Holland ook een samenwerking bekend.