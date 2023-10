Zeven lokale omroepen in Midden-Holland gaan samenwerken op redactioneel gebied. Hiervoor is een zogenaamde federatie opgericht.

Redactie

De federatie is bedoeld om een gezamenlijke nieuwsredactie te vormen die content aanlevert aan de deelnemende zelfstandige lokale omroepen, zodat zij de inwoners via hun eigen kanalen van voldoende betrouwbaar nieuws en informatie kunnen voorzien.

Zeven lokale omroepen

De nieuwsredactie gaat werken voor de lokale omroepen van Gouda (Gouwestad), Waddinxveen (RTW), Krimpenerwaard (RTV Krimpenerwaard), Bodegraven-Reeuwijk (BR6), Woerden (RPL), Oudewater (Midland) en Montfoort (RSM). In eerste instantie vormen vrijwilligers van de diverse lokale omroep de nieuwsredactie. Maar om verzekerd te zijn van continuïteit in de nieuwsvoorziening en het verbeteren van de kwaliteit zullen op afzienbare termijn professionele journalisten aangetrokken moeten worden.

SVDJ

In 2024 kan hiervoor bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) subsidie worden aangevraagd. Dit landelijke fonds is ingesteld om de kwaliteit van de lokale journalistiek op een hoger niveau te brengen.

Belangrijke stap

De oprichting van de federatie Midden Holland is volgens de omroepen een belangrijke stap in dit proces. Recent heeft de NPLO een kwartiermaker toegewezen die de zeven samenwerkende redacties ondersteunt bij de ontwikkelingen. In het werkgebied van de zeven samenwerkende omroepen wonen ongeveer 280.000 mensen.