Vanaf vandaag, maandag 8 augustus, is streekomroep Zilt van start gegaan: een nieuw mediaplatform voor radio, video en internet in Noordwest-Friesland.

Samenwerking

De streekomroep is het resultaat van intensieve samenwerking tussen de lokale omroepen Radio Eenhoorn, Omroep RSH en Omroep Lennard. Met aandacht voor het lokale nieuws in de negen (streek)talen in Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland. Na RTV NOF en LEO Middelsé is Omroep Zilt de derde lokale samenwerkingsvorm in Fryslân.

“Bestaansrecht”

“Om bestaansrecht te houden moeten we ons meer richten op serieuze lokale journalistiek”, aldus Eenhoorn en RSH-voorzitter Tinus Boomstra. Met de lancering van het gedeelde nieuwsplatform Omroep Zilt zetten de lokale omroepen in Noordwest Friesland een belangrijke stap. Vanaf 8 augustus brengt de omroep dagelijks nieuws en achtergronden op omroepzilt.nl, de Omroep Zilt apps, sociale media en platforms als YouTube.

Integreren

Voor de radioluisteraars verandert er niet veel, zegt Boomstra. “Radio Eenhoorn en Omroep RSH blijven uitzenden zoals we al decennia hebben mogen doen. Maar we integreren wel steeds meer en op termijn komen de radiozenders samen onder de vlag van Omroep Zilt.”

