Vier lokale omroepen in de regio van Nijmegen gaan op termijn verder als één streekomroep. Het gaat om de lokale omroepen RN7, ExtraFM, GL8 en omroep Berg en Dal. De omroepen gaan op termijn verder als streekomroep RN7.

Streekomroep

Het samenwerken van de omroepen sluit aan op de visie van het ministerie van OC&W en staatssecretaris Uslu, om een streekomroep te vormen voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, West Maas en Waal en Wijchen. RN7 gaat werken vanuit twee locaties, in Nijmegen en Groesbeek.

Vier extra redacteuren

De omroepen tekenden op 7 juni van dit jaar al een samenwerkingsovereenkomst. Op basis daarvan is er een subsidieaanvraag ingediend bij, en toegekend door, het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze subsidie is specifiek bestemd voor het opzetten van een gezamenlijke nieuwsredactie, waarvoor nu ruim vier redacteuren extra aangetrokken kunnen worden. Dit betekent dat er vaker eigen nieuws gemaakt gaat worden vanuit alle gemeenten dan nu het geval is.

Twee radiozenders

De nieuwswebsites van de omroepen werden onlangs samengevoegd. Op televisie en radio zijn de vier omroepen nog actief onder de bestaande namen. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk televisiekanaal en twee radiozenders. De extra radiozender moet ervoor zorgen dat bestaande programma’s van de vier omroepen zoveel mogelijk een plek in de gezamenlijke programmering krijgen.

Nieuwe directeur

In januari komt er bij RN7 op directieniveau een wisseling van de wacht. Robert Claus neemt dan het roer over van de huidige directeur Nadine Huntink. “Door de plannen van staats­secretaris Uslu krijgen lokale omroepen de kans om verder te profes­sionaliseren. Ook RN7. Samen met alle medewerkers en vrijwilligers ga ik aan de slag om van RN7 het voor ons publiek meest relevante nieuws- en informatieplatform te bouwen. Met radio, tv en online gaan we onze inwoners volledig en onafhankelijk informeren, bijdragen aan lokale identiteit en zorgen voor vermaak. Voor alle dorpen, kernen, wijken en buurten. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan in de streek waar ik me zo verbonden mee voel.”, aldus Claus

