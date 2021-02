Lokale omroepen kunnen meedoen aan test met spraakherkenning

Het bedrijf Scriptix biedt 25 lokale omroepen de mogelijkheid om vrijblijvend te testen met spraakherkenning.

Platform

Het Nederlandse bedrijf heeft een spraakherkenningplatform gebouwd op media-data dat ook geschikt is voor omroepen.

Audio omzetten naar tekst

Met spraakherkenning kun je gemakkelijk audio omzetten in tekst waardoor je het kunt gebruiken voor het geautomatiseerd creëren van ondertiteling van online content. Hierdoor kan Google de content bijvoorbeeld indexeren en word je beter vindbaar. Tegelijkertijd zijn mensen met een auditieve beperking geholpen omdat ze de content hierdoor ook kunnen volgen.

Testperiode

Vanaf 1 maart 2021 stelt Scriptix haar platform ter beschikking aan de NLPO om 25 lokale omroepen aan te sluiten voor een testperiode van één maand. In deze periode kan er per deelnemer vijf uur aan eigen content worden verwerkt. Voor Scriptix is feedback van onze doelgroep op hun toepassing van waarde. Gedurende de testperiode kunnen deelnemers tijdens kantooruren dan ook contact opnemen met Scriptix met eventuele vragen over het gebruik van het platform.

NLPO

De NLPO wil in de proefperiode testen of dergelijke software bijdraagt aan de kwaliteit van lokale omroepen en of er eventueel animo is voor het collectief inkopen van een dergelijke dienst.

Meer informatie via de website van de NLPO.