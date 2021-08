Lokale omroepen van Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop gaan samenwerken

De lokale omroepen van Alphen aan den Rijn (Studio Alphen) en Nieuwkoop (RTV Hollands Midden) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit bericht Studio Alphen op haar website.

Streekomroep

Met de overeenkomst spreken de lokale publieke omroepen van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop de intentie uit om in de toekomst tot een streekomroep te komen.

Studio Kaag en Braassem

De samenwerkingsovereenkomst is ook door Studio Kaag en Braassem ondertekend, de lokale publieke omroep van de gemeente Kaag en Braassem. Met de vorming van een streekomroep verwachten de drie lokale omroepen de journalistieke kwaliteit en financiële armslag te kunnen verbeteren. ‘Nu we de krachten bundelen kunnen we nog meer inwoners in de regio van goede en betrouwbare informatie voorzien‘, zegt Ben Schuttenbeld, voorzitter van Studio Alphen.

Eigen identiteit behouden

De drie lokale omroepen behouden de eigen identiteit en de individuele besturen blijven verantwoordelijk voor de eigen begroting. Ze zullen zowel bestuurlijk, inhoudelijk als organisatorisch naar elkaar toe groeien. Vanaf het nieuwe sportseizoen start een eerste tastbare samenwerking, waarbij de drie omroepen producties zullen uitwisselen. In de komende periode wordt onderzocht waar nog meer samenwerkingsmogelijkheden liggen.