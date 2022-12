In de luisterperiode oktober-november 2022 is NPO Radio 2 de best beluisterde radiozender in Nederland. Dit blijkt uit de luistercijfers over deze meetperiode die vandaag zijn gepubliceerd Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Top 3

NPO Radio 2 behaalde in deze meetperiode een marktaandeel van 12,5 procent (+0,3 procent ten op zichtte van de vorige meting). Qmusic behaalde een marktaandeel van 12,1 procent (+0,1 procent) en Radio 10 een marktaandeel van 9,5 procent (-0,6 procent).

Meting

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.438 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 27 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 22 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 3 minuten (vorige periode: 3 uur en 59 minuten).

De rapportage over de meetperiode november-december 2022 wordt op dinsdag 24 januari bekend gemaakt. Luistercijfers over vorige meetperioden vind je hier.

Alle marktaandelen op een rij: