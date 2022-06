In de luisterperiode april-mei 2022 is NPO Radio 2 de best beluisterde radiozender in Nederland. De publieke radiozender zag haar marktaandeel wel dalen met 0,1 procent naar 12,4 procent. Dit blijkt uit de luistercijfers over deze meetperiode die vandaag zijn gepubliceerd Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Top 3

Ook concurrent Qmusic zag haar marktaandeel dalen: met 0,2 procent naar 11,9 procent. Radio 10 blijft op de derde positie met marktaandeel van 10,0 procent.

Meting

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.535 respondenten van 10 jaar en ouder. De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 24 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 28 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 0 minuten (vorige periode: 4 uur en 3 minuten).

De rapportage over de meetperiode mei-juni 2022 wordt op dinsdag 19 juli bekend gemaakt. Luistercijfers over vorige meetperioden vind je hier.

Alle marktaandelen op een rij: