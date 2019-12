Luistercijfers: Radio 2 verliest marktaandeel maar blijft koploper

NPO Radio 2 blijft de best beluisterde radiozender van Nederland. Dit blijkt uit de luistercijfers over de periode oktober-november van dit jaar die vandaag zijn bekendgemaakt via Het Nationaal Luister Onderzoek.

Top 3

In de periode augustus-september behaalde NPO Radio 2 een marktaandeel van 12,7 procent. Dit is een daling van 0,3 procent ten opzichte van de voorgaande meetperiode. Radio 538 (+0,1 procent) en Radio 10 (+0,2 procent) zagen hun marktaandeel stijgen in deze meetperiode en lopen in de koploper.

Qmusic

Qmusic moest marktaandeel inleveren in deze meetperiode en heeft nu een marktaandeel van 9,5 procent (-0,7 procent). De radiozender is hiermee de op vier na best beluisterde radiozender in Nederland.

NPO Radio 5

NPO Radio 5 zag haar marktaandeel in deze meetperiode flink stijgen. De radiozender heeft in deze meetperiode een marktaandeel van 4,8 procent (+0,9 procent).

Stijgers

Naast Radio 538 en Radio 10, NPO Radio 5 zagen ook Sky Radio, NPO Radio 4, 3FM en Classicnl hun marktaandeel stijgen.

Rapportage

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 7.955 respondenten. De gemiddelde luistertijd is in deze periode was 2 uur een 37 minuten. In de vorige meetperiode was dit 2 uur en 30 minuten.

NLO

Het Nationaal Luister Onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). De meting van de luistercijfers over de periode november-december worden dinsdag 21 januari 2020 bekend gemaakt. Luistercijfers over voorgaande perioden vindt u hier.

Alle luistercijfers op een rij: