Luistercijfers september-oktober : Qmusic zit NPO Radio 2 op de hielen

Qmusic behaalde in de meetperiode september-oktober 2020 een marktaandeel van 11,8 procent. De radiozender is daarmee NPO Radio 2 tot op 0,1 procent genaderd. Dit blijkt uit de luistercijfers over deze meetperiode die vandaag zijn gepubliceerd.

NPO Radio 2

NPO Radio 2 behaalde in deze meetperiode een marktaandeel van 11,9 procent (0,5 procent lager dan in de vorige meetperiode en 1,1 procent lager dan in dezelfde meetperiode een jaar geleden). Qmusic ziet haar marktaandeel stijgen van 11,2 procent in de vorige meetperiode naar 11,8 procent in september-oktober.  Radio 538 behaalt met een marktaandeel van 9,9 procent (-0,1 procent) een derde positie. Radio 10 volgt met 9,8 procent (-0,4 procent) op een vierde positie.

Talpa

Ook de andere radiozenders die vallen onder Talpa moeten marktaandeel inleveren in deze meetperiode. Sky Radio heeft nu een marktaandeel van 7,8 procent (-0,2 procent) en Radio Veronica een marktaandeel van 3,3 procent (-0,3 procent).

Stijgers

Naast Qmusic laten ook NPO Radio 1 (+0,2 procent), NPO Radio 5 (+0,2 procent), 100%NL (+0,1 procent), NPO Radio 4 (+0,4 procent), 3FM (+0,2 procent) en KINK (+0,1 procent) een stijging van het marktaandeel zien.

Luistertijd

De gemiddelde luistertijd is in deze periode 2 uur en 32 minuten per dag (vorige periode: 2 uur en 25 minuten). De gemiddelde luistertijd van de luisteraars is 4 uur en 3 minuten (vorige

periode: 4 uur en 2 minuten).

Rapportage

De rapportage is gebaseerd op een landelijk representatieve steekproef van 8.447 respondenten van 10 jaar en ouder. Luistercijfers van vorige meetperioden vind je hier.

Alle marktaandelen op een rij: