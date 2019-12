Luistercijfers Vlaanderen: VRT Radio 2 blijft best beluisterde radiozender

VRT Radio 2 blijft ook in de periode juli – oktober van dit jaar de best beluisterde radiozender van Vlaanderen met een marktaandeel van 28,38 procent. Dit blijkt uit cijfers van CIM (Centrum voor Informatie over de Media) over deze periode.

Studio Brussel

In de vorige meetperiode behaalde VRT Radio 2 nog een marktaandeel van 29,80 procent. Het marktaandeel van Studio Brussel klom van 9,2 naar 10,4 procent. Dat van MNM zakte in deze meetperiode van 11,1 naar 10,1 procent.

Qmusic

Q-Music blijft de op een na grootste zender met 13,8 procent marktaandeel bij het brede publiek. Vorige periode was dit marktaandeel nog 13,4 procent. Zusterstation Joe behaalde een marktaandeel van 9,03 procent (vorige meetperiode 9,12 procent)

Wallonië

In het Franstalig landsgedeelte staat Radio Contact op kop met 15,92 procent marktaandeel. De commerciële radiozender Nostalgie staat op de tweede plek in Wallonië met een marktaandeel van 15,75 procent. De publieke radiozender RTBF Vivacité behaalde met 14,00 procent de derde plaats.

