De eindejaarsmarathonuitzending van De Vrije Piraten is ook dit jaar in Friesland ook te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Marathonuitzending

De marathonuitzending van de Vrije Piraten begint 21 december. Een groot aantal radiomakers uit Friesland doen mee aan de uitzendingen. De uitzendingen zijn te horen via de FM in Friesland (via 105.8 MHz en 107.3 MHz) en net als voorgaande jaren ook via DAB+ (kanaal 5A). Wereldwijd zijn de uitzendingen te horen via Internet.

Activiteiten

Tijdens de uitzendingen worden er verschillende programma’s uitgezonden en draaien DJ’s veel verzoeknummers van luisteraars. Op 1e en 2e kerstdag wordt een schattenjacht georganiseerd in de regio Noord-Oost Friesland.

Meer informatie via devrijepiraten.nl/