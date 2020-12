Marcel Oude Wesselink vertrekt als directeur-bestuurder bij RTV Oost

Marcel Oude Wesselink (62) vertrekt komend jaar als directeur-bestuurder bij regionale omroep RTV Oost. Dit bericht de regionale omroep van Overijssel op haar website.

“Logisch moment”

Volgens Oude Wesselink komt zijn vertrek, per 1 mei 2021, op een logisch moment. “Voor RTV Oost breekt een nieuwe fase aan. Een goed moment om de functie over te dragen aan een nieuwe bestuurder die de strategische koers en ingezette veranderingen verder vorm geeft.”

Klein half jaar

Het duurt nog een klein half jaar voordat Oude Wesselink vertrekt. Dat biedt hem de mogelijkheid lopende zaken goed af te ronden en het geeft de Raad van Toezicht de ruimte om op zoek te gaan naar een opvolger.

Lange carrière

Met het aanstaande vertrek van Oude Wesselink komt binnenkort een einde aan een lange carrière bij de regionale omroep, die begon in 1988. Sinds 2012 is hij directeur, aanvankelijk in combinatie met zijn functie als hoofdredacteur. Sinds 2017 werkt hij uitsluitend als directeur-bestuurder.

Sociale media: