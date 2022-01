De Marconi Oeuvre Award is dit jaar voor radiopresentator Stefan Stasse. NPO Radio 5 is uitgeroepen tot de beste radiozender.

“Origineel”

Over de winnaar zegt de jury: “Stefans unieke creativiteit is wat vele radiomakers inspireert: origineel zijn met de inhoud, de fantasie blijven gebruiken en de band met luisteraars uiterst serieus nemen. Absoluut een Marconi Oeuvre Award waardig!”

Beste Zender: NPO Radio 5

Naast de Marconi Oeuvre Award is ook de Marconi Award voor Beste Zender bekend. Radiopresentator Jan Paparazzi verraste zendermanager Peter de Vries met het nieuws dat zijn NPO Radio 5 de winnaar is van deze prijs. De jury zegt: “NPO Radio 5 is opgericht als zender met als specifieke doelgroep ‘ouderen’. Maar zeker is dat ook de generatie erachter de zender steeds vaker vindt. NPO Radio 5 was in 2021 de zender die het meeste marktaandeel wist te winnen; en dat zonder een FM-frequentie. De zender bevat programma’s die al jaren lang mee gaan, waaronder Arbeidsvitaminen als langstlopende programma. Kortom, NPO Radio 5 is een kwaliteitszender geworden en dat heeft ook de luisteraar gezien.”

Marconi Award voor Aanstormend Talent

De winnaar van de Marconi Award voor Aanstormend Talent wordt tijdens het RadioRing Gala op donderdagavond 27 januari bekendgemaakt. De genomineerden voor deze prijs zijn Andres Odijk (NPO 3FM/KRO-NCRV), Mai Verbij (NPO Radio 1/BNNVARA) en Jarno van der Wielen (SLAM!).

RadioGala

De Marconi Awards worden op donderdag 27 januari uitgereikt tijdens het RadioGala van het Jaar, georganiseerd door AVROTROS. Naast de Marconi Awards worden ook de publieksprijzen uitgereikt, waaronder de prestigieuze Gouden RadioRing. Luisteraars kunnen tot 27 januari 20.30 uur via RadioRing.nl stemmen op hun favoriete radioprogramma.

