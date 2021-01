Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen presenteren nieuwe podcast

Marianne Zwagerman en Rick van Velthuysen presenteren vanaf volgende week namens omroep POWNED de nieuwe podcast ‘Op z’n Kop!’

Wekelijks een half uur

In een half uur zet het podcastduo elke week de wereld van de luisteraar “op zijn kop”. “Zoveel nieuws, zoveel meningen, maar hoe zit het nu echt? Vanaf donderdag 14 januari wekelijks te beluisteren via NPO Radio 2 en de bekende podcastplatformen.“, aldus POWNED in een persbericht.

“Durven ieder onderwerp aan”

“Zwagerman & Van Velthuysen durven ieder onderwerp aan, nemen met het grootste gemak iedere afslag en laten in hoog tempo de actualiteit aan de luisteraar voorbijrazen. Niet klef, lang niet altijd met elkaar eens, hard tegen hard als het moet, maar open voor alle visies op het nieuws“, aldus POWNED.

De podcast is vanaf 14 januari wekelijks te beluisteren via o.a. de website van NPO Radio 2.