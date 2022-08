Presentator Mart Meijer maakt de overstap naar AVROTROS en is vanaf september te horen op NPO 3FM. Mart wil op een vrolijke manier zijn liefde voor de muziek en interactie met de luisteraar samenbrengen op de radio, aldus omroep AVROTROS in een persbericht. Meijer is momenteel werkzaam bij Radio 538.

Lokale omroep

Marts liefde voor radio begon op vijftienjarige leeftijd bij de lokale omroep. Hij was twintig toen hij voor het eerst op de landelijke radio te horen was in de nacht op Radio 538. Mart droomt ervan om nog lang zijn passie voor radiomaken met anderen te delen. “Zo lang ik me kan herinneren zit NPO 3FM al in mijn hart. Ik heb dan ook heel veel zin om deel uit te maken van dit geweldige team!“, aldus Mart.

“Erg blij”

Joost Strootman, eindredacteur radio bij AVROTROS: “Ik ben heel erg blij dat één van de grootste radiotalenten van Nederland onze AVROTROS-programmering op NPO 3FM komt versterken. Mart is een enorm gepassioneerde radiomaker die zowel een muziekprogramma als een show met meer personality kan maken. Ik heb heel veel vertrouwen in Mart en weet zeker dat we nog veel van hem gaan horen.”

Meer informatie met betrekking tot de uitzendtijd volgt binnenkort.