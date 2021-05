Martin Sterken krijgt programma op Radio Team FM

Martin Sterken presenteert vanaf nu elke zaterdagmiddag van 16.00 – 18.00 uur ‘Martin’s MuziekMix’ op Radio Team FM. Sterken is onder andere de producer van zanger Jannes.

“Begrip in muziekwereld”

Martin Sterken is in de jaren een begrip geworden in de Nederlandstalige muziekwereld, aldus de radiozender in een persbericht: “Hij heeft als songwriter en producer/producent aan de wieg gestaan van vele carrières zoals die van Jannes en van Bouke. Hij heeft met vele bekende en onbekende artiesten gewerkt en schrijft en produceert dagelijks de vele songs die uit zijn studio’s komen en die onder andere ook bij Radio Team FM in de playlist staan“.

Martin’s MuziekMix

Martin Sterken gaat elke zaterdagmiddag van 16.00 – 18.00 zijn eigen radioprogramma vanuit de hoofdstudio presenteren. “Op zijn geheel eigen wijze zal hij een mix van muziek brengen zoals de vaste luisteraars gewend zijn van Radio Team FM en artiesten in zijn uitzending ontvangen. Een vrolijk en spontaan radioprogramma die iedere week weet te verrassen: Martin’s MuziekMix!“,

aldus de radiozender.

Luisteren

Radio Team FM is te ontvangen via diverse (digitale) radiopakketten in Noord en Oost Nederland via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Meer informatie via de website van de radiozender.