Radiozender Team FM is sinds woensdag ook te ontvangen in de regio Emmen via de analoge ether (FM) op 93.5 MHz.

Lokale FM-frequenties

Begin dit jaar is er door Agentschap Telecom een aanvraagprocedure gestart voor zestien nieuwe vergunningen voor de FM. Het gaat om analoge FM-frequenties met een klein lokaal bereik in Gouda, Winschoten, Wageningen, Apeldoorn, Zevenaar, Emmen, Hoogvliet, Rotterdam, Etten-Leur, Breda, Amersfoort, Coevorden, Emmeloord, Deventer, Zeeland (in Noord-Brabant) en Eindhoven. De vergunningen lopen tot 1 september 2024.

Verdeling

Deze frequenties zijn vorige maand verdeeld en Radio Team BV, het bedrijf achter Team FM, verkreeg de frequentie 93.5 MHz te Emmen voor een bedrag van 29.500 euro. De uitzendingen via deze frequentie zijn deze week gestart.

“Blij”

“We zijn erg blij om jullie te kunnen meedelen dat vanaf 20 juli 2022 Team FM ook te ontvangen is in de gemeente Emmen op 93.5 MHz“, aldus de radiozender in een persbericht. De radiozender was al te ontvangen via de FM op de 96.0 MHz in Stadskanaal en via DAB+ op 6B in een groot deel van Nederland, via Ziggo kunnen digitaal luisteren in verschillende regio’s en wereldwijd via de gratis Team FM app of via de website teamfm.nl.