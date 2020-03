Radiozender Team FM breidt bereik via DAB+ uit

Sinds vandaag is de commerciële radiozender Team FM in heel Oost en Noordoost Nederland te horen via de digitale ether (DAB+).

Veiling

Stichting Radio Team bracht vorige maand een winnend bod van 35.600 euro uit op kavel B34. Dit kavel geeft recht op FM-uitzendingen in de regio Stadskanaal via de frequentie 96.0 MHz. Naast uitzendingen via FM geeft dit kavel ook recht om uit te zenden via DAB+ op het regionale kavel op kanaal 6B. Dit kavel heeft dekking in Oost en Noordoost Nederland. Sinds vandaag is Team FM te beluisteren via dit kavel. De uitzendingen via de etherfrequentie in Stadskanaal zijn nog niet gestart.

DAB+

Team FM is al te horen via DAB+ in delen van Drenthe via het netwerk van MTVNL op kanaal 7C. De uitzendingen via dit netwerk gaan voorlopig ook nog door. Daarnaast zendt Team FM uit via diverse kabelnetwerk in Nederland en wereldwijd via Internet.

“Legale piratenzender”

Team FM biedt medewerkers van voormalige piratenzenders een platform om uit te zenden. Een zestigtal medewerkers verzorgt programma’s in onder andere Drenthe, Groningen, Overijssel Friesland en Twente. Team FM noemt zich een landelijke legale ‘piratenzender’ en wordt gedreven door ruim 100 vrijwilligers, die vanuit 42 privé-thuisstudio’s veel aandacht geven aan regionaal talent en nieuws. De DJ’s uit de diverse regio’s draaien hun eigen (dialect) muziek voor de luisteraars.

