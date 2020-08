Mattie en Marieke verlengen ochtendshow én contract bij Qmusic

Mattie Valk en Marieke Elsinga hebben hun contract bij Qmusic met drie jaar verlengd Daarnaast blijft de ochtendshow tot 10.00 uur duren.

Coronacrisis

Sinds de coronacrisis is de ochtendshow van Mattie Valk en Marieke Elsinga met een uur verlengd tot 10.00 uur. Zowel voor luisteraars als het duo zelf is dit goed bevallen en daarom gaan ze hier ook in het nieuwe radioseizoen mee verder. Normaal duurde de ochtendshow van 6.00 tot 9.00 uur, maar door het extra uur stopt deze om 10.00 uur. Het Foute Uur wordt daarna aansluitend door dj Menno Barreveld gepresenteerd.

Drie jaar verlengd

Daarnaast heeft het duo voor drie jaar bijgetekend bij de zender en zijn ze dus de komende jaren nog elke werkdag te horen op Qmusic.

“Supersterk duo in de ochtend”

“Met Mattie en Marieke hebben we een supersterk duo in de ochtend. De chemie tussen de twee en de rest van het team spat ervan af. Luisteraars weten de ochtendshow ook te waarderen, want er worden keer op keer records gevestigd. We zijn dan ook heel trots dat Mattie en Marieke de komende jaren elke werkdag te horen blijven op Qmusic.“, aldus Programmadirecteur Dave Minneboo in een persbericht.

Mattie en Marieke zijn op maandag 24 augustus weer terug van vakantie.