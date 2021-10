MediaMagazine bestaat 25 jaar

Deze maand bestaat MediaMagazine 25 jaar. In de periode tussen 1996 en 2021 is er veel gebeurd: zowel met deze website als op mediagebied.

Begonnen in 1996

Deze website begon in 1996 als wekelijkse nieuwsbrief die toen werd verspreid via diverse bulletin boards. Het medium Internet was toen nog niet erg ingeburgerd maar de eerste stappen naar communicatie via het “wereldwijde web” waren gezet. Vanaf 1999 maakte ook MediaMagazine de stap naar het internet met een eigen homepage die later werd omgevormd tot eigen domein: mediamagazine.nl. Anno nu is deze website nog steeds geheel onafhankelijk en niet gelieerd aan een grote mediapartij.

Actueel

In al die 25 jaar is de doelstelling van de website niet veranderd: het brengen van actueel nieuws uit de wereld van radio, televisie én Internet.

Ook de komende jaren hoopt deze website u te voorzien van het laatste nieuws op het gebied van media. We hopen samen met u als lezer ook over vijf jaar het 30-jarig bestaan van deze website te kunnen vieren.

Redactie MediaMagazine