Regionale omroep Omroep Zeeland heeft een nieuwe website en mobiele app in gebruik genomen.

Makkelijker

“Vanaf vandaag is het nog makkelijker om het Zeeuwse nieuws via je smartphone of computer te volgen.”, aldus de regionale omroep. Naast de berichtgeving, het weer en verkeersinformatie, heeft het online televisiekijken (live en gemist) en radio luisteren een prominente plaats gekregen in de app.

Makkelijker het nieuws te volgen

Volgens hoofdredacteur Edwin de Kort wordt het met de nieuwe website en app makkelijker om het Zeeuwse nieuws te volgen, te kijken en luisteren bij Omroep Zeeland. “Juist op onze eigen online platforms willen we zo sterk mogelijk voor de dag komen.”

In de app en op de website wordt door de nieuwe indeling en uiterlijk een goed overzicht gegeven van de nieuwsberichten. Met de donkere modus die gekozen kan worden, is de app ‘s avonds een

Reactie-mogelijkheid uitgeschakeld

Met het lanceren van de nieuwe website, is het niet meer mogelijk een reactie onder een nieuwsartikel te plaatsen. Reageren blijft wel mogelijk via de socialmediakanalen van Omroep Zeeland zoals Facebook en Instagram.

Chromecast en Airplay

Live televisie en radio volgen kon al een tijdje via de app en website, maar binnenkort kan deze functie ook gebruikt worden met Google Chromecast en Airplay. Uitgezonden televisieprogramma’s zijn snel terug te vinden en direct via de website of app te bekijken. In de app worden de radio- en tv-gids een stuk makkelijker in gebruik.

Meer informatie via de website van de regionale omroep.