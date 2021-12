Voormalig piratenzender Radio Cuna uit Zoetermeer was sinds eind vorig jaar weer te beluisteren via Internet. De website en livestream van de radiozender zijn inmiddels weer uit de lucht gehaald.

Verleden

Radio Cuna zond in de jaren tachtig uit vanuit Zoetermeer op 95.2 MHz. De etherpiraat was naast Sweetlake City en Groeistad Radio een populaire radiozender in de jaren tachtig in de regio Zoetermeer. De illegale radiozender is in die vijf jaar tijd bijna dertig maal uit de lucht gehaald door de plaatselijke politie in samenwerking met de Radio Controle Dienst (RCD).

Geschiedenis

Lex van Amstel, een voormalig medewerker van Radio Cuna, blies de radiozender vorig jaar nieuw leven in. Naast een website met veel informatie en fragmenten van de voormalige piraat was er ook een livestream te beluisteren van de voormalig etherpiraat.

Website uit de lucht

De website van Radio Cuna is inmiddels weer uit de lucht gehaald en ook de livestream die Lex van Amstel had opgezet is niet meer te beluisteren. De reden daarvan is niet geheel duidelijk maar het ziet er naar uit dat de oprichter van Radio Cuna, Kees Visser, nu zelf een online radiozender met de naam Radio Cuna is begonnen.

Livestream

Via Internet is nu een andere livestream te horen van Radio Cuna. “De nieuwe Radio Cuna is sinds een paar weken weer in de lucht, 24 uur dag en zeven dagen in de week. Vanzelfsprekend is er op de zender veel muziek uit de jaren tachtig te horen, maar van alles vanaf de jaren vijftig tot nu komt voorbij.“, aldus Visser in het Zoetermeerse weekblad Streekblad.