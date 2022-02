Regionale omroep RTV Drenthe heeft een nieuwe website en mobiele app in gebruik genomen.

“Een frisse vormgeving, een duidelijk overzicht van de nieuwsberichten, dossiers, podcasts en video’s. Zo kunnen we je nog beter op de hoogte houden van het nieuws in Drenthe.“, aldus de regionale omroep in een persbericht.

Nieuwe functies

Naast alle vertrouwde functies van onze website en app zijn er nieuwe functies toegevoegd. Je kunt als gebruiker van de app zoeken in de berichten en het is ook mogelijk om de donkere modus in te schakelen en de lettergrootte van een artikel aan te passen.

“Belangrijk”

Volgens Dink Binnendijk, hoofdredacteur/directeur RTV Drenthe, is het belangrijk dat de website en app zijn vernieuwd. “We bereiken dagelijks bijna tweehonderdduizend Drenten via onze verschillende platforms, met de nieuwe app en website willen we de gebruikers nog beter en overzichtelijker het nieuws presenteren.”

Meer informatie op de website van de regionale omroep.