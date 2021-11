De regionale omroep RTV Utrecht heeft een nieuwe website en mobiele app in gebruik genomen. “Hiermee sluit de regionale omroep beter aan bij het hedendaagse surfgedrag van het publiek”,

aldus de regionale omroep van Utrecht.

Meer mobiel

Steeds meer mensen bekijken de verhalen online via de mobiele telefoon in plaats van op een groot scherm. Samen met andere regionale omroepen is daarom gewerkt aan een nieuw platform voor alle soorten toestellen: iPhones, Android-telefoons, tablets én computers.

“Aansluiten bij behoefte”

“De meeste online bezoekers van RTV Utrecht bekijken onze verhalen op een mobiele telefoon en dat stelt nieuwe eisen aan de manier waarop we onze websites inrichten en vormgeven”, verklaart William Valkenburg, Mediadirecteur van RTV Utrecht. “We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij die behoefte. Met de lancering van dit nieuwe platform zetten we een eerste belangrijke stap, maar zeker niet de laatste. We blijven de online omgeving verder verbeteren.”

Meer informatie over de nieuwe website vind je hier. De website is te vinden op de vertrouwde locatie op het Internet.