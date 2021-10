Vanaf vandaag is het aanbod van radiozenders via de digitale ether (DAB+) in delen van Oost Nederland uitgebreid. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is er vandaag een nieuwe regionaal DAB+-netwerk in de lucht gebracht. Dit netwerk kan ook in delen van Oost Nederland ontvangen worden.

Uitbreiding

Via het nieuwe netwerk, dat gaat uitzenden via kanaal 9D, zullen 16 radiozenders uitgezonden gaan worden. Vanaf vandaag zijn de eerste tien radiozenders te ontvangen via het nieuwe netwerk. Het gaat om NRW, Ego FM, Energy NRW, KISS FM, Kulthitradio , Noxx, Radio 21, Radio Bollerwagen, Radio Teddy en Schlager Radio. Dit aanbod wordt de komende periode nog uitgebreid met Feelgood radio, Oldie Antenne, Radio Holiday, Radio Paradiso en Sportradio.

Netwerk

Het netwerk zal worden geëxploiteerd door audio.digital NRW, een dochterbedrijf van Mediabroadcast. Bij de aanleg van het netwerk zijn ook de zenderexploitanten Divicon Media en UPLINK Network betrokken. Er zal onder andere worden uitgezonden vanaf zendmasten in Aken, Schoppingen, Münster en Wesel waardoor ontvangst in delen van Oost en Zuid Oost Nederland mogelijk is. Het netwerk zal de komende jaren verder worden uitgebreid met meer opstelpunten.

