Vanaf maandag 31 januari is het nieuwe programma ‘Menno in de Middag’ te horen op Radio West. Elke werkdag van 12.00 tot 14.00 uur presenteert Menno Tamming een programma met de beste muziek, nieuws uit de regio, verslaggevers in de regio op zoek naar bijzondere verhalen, De WestWeter en het laatste show- en filmnieuws door kenners.

Menno in de Middag

Nadat eind 2021 bekend werd dat Bas Muijs Radio West ging verlaten, is de omroep op zoek gegaan naar een nieuwe presentator voor het lunchprogramma. Vanaf 1 november nam Paul van der Lugt tijdelijk de presentatie over. Al snel werd in Menno Tamming een goede opvolger gevonden, maar aangezien hij ook het ‘TV West Nieuws’, ‘TV West Sport’ en op Radio West ‘Zuid-Holland-Sport’ presenteert, kon hij niet direct aan de slag met deze dagelijkse show.

Radiodier

Radio West coördinator Patrick van Houten is blij met Menno als vaste stem op de werkdagen. “Veel mensen in deze regio weten het niet, maar Menno is van oudsher een echt radiodier. Radio zit in zijn genen en dat merk je aan alles. Hij is zeer gedreven en is al druk bezig met de voorbereidingen op de start van ‘Menno in de Middag’. Ik weet zeker dat de luisteraar dat enthousiasme en die ervaring op de radio terug gaat horen.”