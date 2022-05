Vanaf 1 augustus heeft Omroep Zeeland een nieuwe directeur: Mike Ackermans. Ackermans neemt het stokje over van Monique Schoonen.

Ervaring in de media

Ackermans heeft al veel ervaring in de mediawereld. Zo was hij adjunct-hoofdredacteur bij BNR Nieuwsradio en werkte hij onder meer voor de Volkskrant, RTL Nieuws en Het Financiële Dagblad. Mede vanwege zijn uitgebreide CV, kennis en ervaring, is Ackermans gekozen tot directeur van de regionale omroep van Zeeland.

Mediawereld

Zijn kennis uit de mediawereld neemt hij vanuit Amsterdam mee naar Zeeland. “In deze functie komt veel samen van wat ik tijdens mijn loopbaan in en rond de mediawereld heb meegemaakt en geleerd. Ik vind het geweldig dat ik de kans krijg om in deze prachtige provincie bij zo’n gerenommeerd media-instituut deze verantwoordelijkheid te mogen dragen”, aldus Ackermans over zijn benoeming.