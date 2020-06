MOJO en Vodafone lanceren streamingplatform voor concerten

Concertorganisator MOJO en telecombedrijf Vodafone lanceren samen een streamingplatform voor concerten: Larger Than Live.

Interactief

Tijdens het concert hebben kijkers interactief contact met de optredende artiest. Nielson geeft op donderdag 9 juli vanuit Ziggo Dome het eerste streamingconcert en in de daaropvolgende weken is het podium o.a. voor De Jeugd van Tegenwoordig, Frenna Deluxe, Rolf Sanchez, Maan en De Staat.

Ticket

Met een streamingticket, vanaf 11 euro, kan het publiek vanuit huis op www.largerthan.live aanwezig zijn bij de liveshow. Kijken beperkt zich niet alleen tot het scherm van een telefoon, tablet of laptop: de show kan ook full screen worden gecast naar televisie of beamer. Via een mobiele telefoon bepaalt de kijker vervolgens zelf de positie van de camerastandpunten en zijn er interactiemogelijkheden met de artiest.

Digitale omgeving

De artiesten maken speciaal voor deze streams een show die inspeelt op deze digitale omgeving. Hun grootste fans kunnen zich melden om met een live videoverbinding plaats te nemen in de ‘Golden Circle’. Zo ziet de artiest hun fans live meejuichen en kunnen ze in de show worden uitgelicht.

Vodafone

Klanten van Vodafone kopen hun streamingticket via Vodafone. Hiermee krijgen ze toegang tot het concert en maken ze kans op twee van de 100 zaalplaatsen, een unicum in deze tijd. Ook maken zij kans op een een online meet & greet en is er een virtuele backstagetour voor deze fans beschikbaar.

Toekomst

Ook zodra in de toekomst weer reguliere shows mogen plaatsvinden, wordt het in veel gevallen mogelijk om een streamingticket te kopen. Zo maken we het voor een grote groep mogelijk de show vanaf thuis te volgen. Een uitkomst voor fans die om welke reden dan ook het concert niet kunnen bijwonen”, aldus Louise Meijer, Directeur Brand, Communications & Media.

Meer informatie: www.largerthan.live

