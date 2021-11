Dinsdag zendt NPO 3 om 20.25 uur de concertspecial Adele One Night Only (NTR) van 15-voudig Grammy-winnares Adele uit. Het is de start van een speciale muziekprogrammering op NPO 3.

Optreden Adele

De One Night Only-show, buiten gefilmd in het iconische Los Angeles Griffith Park Observatory, is het eerste concert van de zangeres sinds juni 2017. Het intieme optreden omvat een aantal van Adeles grootste hits, zoals ‘Make you feel my love’, ‘Rolling in the deep’ en ‘Skyfall’ en nummers van haar nieuwe album. Daarnaast bevat de special een exclusief interview met Adele door Oprah Winfrey, vanuit haar rozentuin. In dit interview spreekt Oprah Adele onder andere over haar nieuwe album, de verhalen achter de nummers, het leven na haar echtscheiding, gewichtsverlies en de opvoeding van haar zoon.

Samenwerking

De special Adele One Night Only is tot stand gekomen in samenwerking met Sony Music en Sony Pictures, en geproduceerd door Fulwell 73 Productions en Onward Productions met medewerking van Harpo Productions. Uitvoerend producenten zijn Ben Winston, Adele, Jonathan Dickins en Raj Kapoor.

Meer muziek

Naast deze special staat de NPO 3-programmering de komende tijd regelmatig in het teken van muziek. Zo zijn er de komende periode de volgende muzikale programma’s te zien.

Top 2000 Quiz (NTR), vanaf woensdag 24 november 4 weken lang om 21.15 uur

Top 2000: The Untold Stories (NTR), vanaf woensdag 24 november 4 weken lang om 22.15 uur

Song van het jaar (VPRO), zaterdag 11 december om 23.50 uur

Muziekdocu The Bee Gees: How can you mend a broken heart (NTR), 19 december om 22.50 uur

Feestdagen Sing-a-Long (AVROTROS), woensdag 22 december om 21.20 uur

Het beste van… Elton John (AVROTROS), vrijdag 24 december om 22.00 uur

Top 2000: De Opening (NTR), vrijdag 24 december om 22.45 uur

Toppers in concert Christmas Party of the year (AVROTROS), zaterdag 25 december om 20.25 uur

Muziekdocu Tina! (Tina Turner) (NTR), zaterdag 25 december om 22.35 uur

Top 2000 a go go (NTR), van 26 dec t/m 31 dec om 19.25 uur

Muziekdocu Freddie, the final act (Freddie Mercury) (NTR), zondag 26 december om 21.50 uur

Toppop test (AVROTROS), woensdag 29 december om 20.25 uur

ABBA Sing-a-Long (AVROTROS), vrijdag 31 december om 20.30 uur

Muziekfeest van het jaar (AVROTROS), vrijdag 31 december om 22.00 uur

Het beste van… Op volle toeren (AVROTROS) vrijdag 7 januari om 22.00 uur

Meer informatie over de muziekprogramma’s op NPO 3 vind je hier.