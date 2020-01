Na overstap provider nog half jaar toegang tot oude emailadres

Vanaf komende zomer gaan Nederlandse internet-, telefonie- en tv-aanbieders aan consumenten nog een half jaar lang toegang tot hun oude e-mailadres(sen) bieden, nádat een klant is overgestapt.

Overstappen makkelijker

Deze afspraak binnen de sector is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) om overstappen naar een andere provider voor consumenten en mkb’ers eenvoudiger en aantrekkelijker te maken. Dit bericht de Rijksoverheid op haar website.

Meer wijzigingen

Naast deze afspraak heeft staatssecretaris Keijzer ook diverse wijzigingen van de Telecommunicatiewet ingediend bij de Tweede Kamer. Nieuw is onder andere dat ondernemers schriftelijk toestemming moeten geven voor een overstap naar een andere provider, ook als ze daar telefonisch een aanbod voor hebben gekregen. Hiermee wordt lijnkaping aangepakt. Bij dit fenomeen, ook bekend als slamming, wordt een zakelijke klant geconfronteerd met een overstap naar een andere telecomaanbieder zonder dat hij hierom heeft gevraagd of hier bewust mee heeft ingestemd, vaak door misleiding. Consumenten zijn hier door het Burgerlijk Wetboek al tegen beschermd.

“Keuzemogelijkheden”

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Consumenten stappen niet snel over van internet- of telefonieaanbieder. Bijvoorbeeld, omdat ze steeds vaker een combinatie van internet, tv, mobiele/vaste telefonie en bijvoorbeeld muziekstreaming afnemen. Ik wil graag toe naar een situatie waar meer aanbieders een kans krijgen en consumenten bewuster zijn van keuzemogelijkheden. Met deze wettelijke maatregelen bescherm ik bovendien kleinere ondernemers tegen misleidende overstappraktijken.”

Verlaging drempel

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van EZK blijkt dat angst bij consumenten om de toegang tot hun e-mail te verliezen, als ze van aanbieder wisselen, een drempel is om over te stappen. Het behoort samen met gebrek aan inzicht in inhoudelijke of prijsverschillen of de internetsnelheid zelfs tot de belangrijkste redenen.

Aanbieders

De aanbieders hebben op verzoek van de staatssecretaris met elkaar afgesproken om vanaf deze zomer nog zes maanden toegang tot de e-mail te bieden, nadat de consument is overgestapt. Nu is dat nog één maand. Bovendien wordt wettelijk vastgelegd dat providers zorgen dat de levering van internet, telefonie en tv niet langer dan één werkdag wordt onderbroken. Dit neemt een andere angst weg die in het onderzoek naar boven kwam: veel consumenten zijn bang om bij een overstap tijdelijk geen internetverbinding te hebben.