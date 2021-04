NashvilleTV nog niet te zien bij T-Mobile Thuis

In tegenstelling tot eerdere berichten is de televisiezender NashvilleTV nog niet te zien via het tv-pakket van T-Mobile Thuis.

Uitbreiding

Afgelopen dinsdag werd middels een persbericht van MUZIEKKIOSK bekend gemaakt dat het televisieaanbod van T-Mobile is uitgebreid met de televisiezender NashvilleTV. De zender is echter nog niet toegevoegd aan het aanbod aldus MUZIEKKIOSK.

“Nog niet live”

“NashvilleTV is op dit moment nog niet live bij T-Mobile, over of en wanneer de countryzender gedistribueerd wordt is men nog in gesprek“, aldus Harmen Boerwinkel van MUZIEKKIOSK. Naast NashvilleTV maken ook Oranje TV en SchlagerTV onderdeel uit van het pakket MUZIEKKIOSK. Deze zenders zijn al wel te zien via T-Mobile Thuis.

Zender van de maand

De televisiezender TV Oranje is deze maand zelfs ‘zender van de maand’ bij T-Mobile thuis. De zender is voor alle abonnees van T-Mobile met een televisiepakket te zien via kanaal 18.