T-Mobile Thuis breidt tv-pakket uit met NashvilleTV

NashvilleTV is sinds kort te zien via het televisieaanbod van T-Mobile. De zender maakt onderdeel uit van het Kids & Music pluspakket. NashvilleTV maakt onderdeel uit van het zogenoemde MUZIEKKIOSK-pakket. Naast NashvilleTV maken ook SchlagerTV en TV Oranje onderdeel uit van dit pakket. SchlagerTV en TV Oranje zijn al te zien via T-Mobile als onderdeel van het Kids & Music pluspakket.

Uitbreiding

MUZIEKKIOSK, van de Steenwijker media-ondernemer Gerard Ardesch, is sinds kort ook te ontvangen bij IPTV-provider InCompanyMedia in Maastricht. Daarnaast wordt het tv-pakket sinds vorige maand doorgegeven bij provider Matrix op het kabelnet van CAI Harderwijk. Ook in het buitenland was er vorige maand uitbreiding: MUZIEKKIOSK is toegevoegd aan het aanbod van de Bulgaarse tv-aanbieders Diana Kabel TV en Kabel Sat Zapad.

‘Welkome aanvulling voor distributeurs”

“MUZIEKKIOSK blijkt in een tijd dat er steeds minder tv-zenders beschikbaar komen voor de distributeurs een welkome aanvulling”, aldus directeur Gerard Ardesch. “Ook op bijna alle glasvezelnetwerken kan inmiddels worden afgestemd op TV Oranje, SchlagerTV en NashvilleTV. En zo hoort het ook, want een leven zonder muziek is als een lange weg zonder herberg.”

Meer informatie via https://muziekkiosk.nl/