In de maand april staan onder andere de televisiezenders Nick Jr., TV Oranje en Discovery Science in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Nick Jr.

Bij aanbieders Delta en Caiway staat kinderzender Nick Jr. in de digitale etalage als zender van de maand. De zender is voor elke abonnee met digitale televisie te zien via kanaal 25 (Delta) of 21 (Caiway).

TV Oranje

Bij aanbieder T-Mobile Thuis is TV Oranje de zender van de maand in april en te zien via kanaal 18. “Deze vrolijke muziekzender vertoont non-stop clips en andere beelden van Nederlandse artiesten. Je kunt clips aanvragen in de dagelijkse ‘Verzoekparade’ en elke week is er de Nederlandstalige hitlijst ‘Oranje Top 30’. Op Koningsdag 27 april zet TV Oranje de hele dag de boodschappen van de kijker centraal in een speciale uitzending“, aldus T-Mobile.

Discovery Science

Bij aanbieder SKV uit Veendam is Discovery Science te zien als zender van de maand via kanaal 999. “Discovery Science toont de wonderen van de wetenschap aan iedereen die innovatie en vooruitgang in het DNA heeft zitten. Van de ontdekkingen in de ruimte tot geavanceerde technologieën en alledaagse fenomenen. Allemaal tot leven gebracht door gepassioneerde experts.“, aldus de aanbieder.

Crime+Investigation

Bij aanbieder Kabelnoord is Crime+Investigation de zender van de maand en te zien via kanaal 13 bij alle abonnees met digitale televisie.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat bij KPN in april Nat Geo Wild te zien is als zender van de maand via kanaal 42.

Ziggo

Bij aanbieder Ziggo is de televisiezender E! tot en met 3 mei is te zien in het digitale basispakket. Na 3 mei is de zender weer exclusief te zien via het aanvullende Movies & Series XL-pakket. Meer informatie hierover vind je hier.