De nationale schaatskampioenschappen zijn ook de komende vier jaar te volgen op alle platforms van de NOS. De schaatsbond KNSB en de NOS hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract dat loopt tot en met het olympische seizoen 2025-2026. Het gaat om de alle NK’s langebaanschaatsen, marathon, shorttrack, kunstrijden en inlineskaten.

“Fans blijven schaatsen trouw”

“De cijfers wijzen het uit: de fans blijven het schaatsen trouw. Zelfs in coronatijd kon onze topsport doorgaan en beleefden miljoenen Nederlanders daar plezier aan”, aldus Jeroen Kraaij, commercieel directeur van de KNSB. “Voor al die liefhebbers én voor ons als schaatsbond is het heel fijn dat alles ook de komende jaren via de NOS te volgen blijft.”

“Blijft belangrijke sport”

“Schaatsen is en blijft een van de belangrijkste sporten van Nederland. Veel successen, veel belangstelling, veel verhalen en dus journalistiek zeer relevant. Dat laatste geldt zeker ook voor de nationale kampioenschappen want die vormen de springplank naar internationale titels en olympische medailles”, aldus Maarten Nooter hoofdredacteur van NOS Sport. “Het is mooi dat we de liefhebbers ook de komende jaren weer al die verhalen en live verslagen op onze platforms kunnen aanbieden.”

Het contract dat de KNSB met de NOS heeft afgesloten voor 2022-2026 betreft naast alle NK’s in de vijf schaatsdisciplines ook het de jaarlijkse kwalificatietoernooi voor de World Cup’s en het zogenoemde OKT waar de tickets voor de Olympische Spelen verdiend moeten worden.