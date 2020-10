Nations League: Bosnië en Herzegovina – Nederland live op radio en tv

Vanavond speelt het Nederlands elftal een uitwedstrijd in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. De wedstrijd is live te volgen op radio en tv.

Bosnië en Herzegovina

Vanavond speelt het Nederlands elftal een uitwedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. De eerste Nations League-wedstrijden leverden Oranje een maand geleden drie punten op. Tegen Polen werd gewonnen, maar Italië was te sterk voor het Nederlands elftal. Vanavond speelt het elftal onder leiding van Frank de Boer een wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

NPO 1

De wedstrijd is vanavond vanaf 18.00 uur live te volgen via NPO 1. De NOS begint om 17.20 uur met de voorbeschouwing. De wedstrijd is ook live te volgen via een livestream via NOS.nl

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd live te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.