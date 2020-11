Nations League: Nederland – Bosnië en Herzegovina live op radio en tv

Vanavond speelt het Nederlands elftal een wedstrijd voor de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. De wedstrijd is live te volgen op radio en tv.

Nations League

Deze week speelde het Nederlands elftal onder leiding van Frank de Boer nog een oefenduel tegen Spanje. Het duel eindigde in 1-1 en derhalve heeft de nieuwe coach nog geen overwinning behaald met Oranje. Daar moet vanavond verandering in komen met het thuisduel in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina. Eerder speelde het Nederlands elftal nog met 0-0 gelijk tegen dit elftal. De wedstrijd begint vanavond om 18.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en is live te volgen op radio en televisie.

Televisie

De wedstrijd Nederland – Bosnië Herzegovina is vanavond live te volgen bij de NOS op NPO 1. De voorbeschouwing begint om 17.20 uur en na afloop van het NOS Journaal van 20.00 uur is er nog een uitgebreide nabeschouwing te zien. De wedstrijd is ook live te volgen via de website NOS.nl.

Radio

Via de radio is de wedstrijd van Oranje te volgen via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. De uitzending duurt zondag van 14.00 uur tot 20.00 uur en de presentatie is in handen van Henry Schut en Hugo Borst. NPO Radio 1 is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Ook bij Ziggo Sport is er veel aandacht voor het voetbal uit de Nations League. Zo zendt Ziggo Sport om 14.50 uur de wedstrijd Slowakije – Schotland uit en om 17.50 uur Turkije – Rusland. Ziggo Sport is voor alle abonnees van Ziggo te bekijken via kanaal 14 zonder meerkosten. De gehele programmagids van Ziggo Sport vind je hier.