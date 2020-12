Nederland in lockdown: Radio Decibel komt met de ‘lockdown 1000’

Radio Decibel staat vanaf vrijdag 18 december in het teken van de lockdown 1000. De lijst is samengesteld door de luisteraars van de radiozender.

Lockdown

Tot en met 19 januari 2021 zit Nederland in een lockdown vanwege het groeiend aantal besmettingen met het coronavirus. Veel winkels hebben hun deuren gesloten en scholen zijn vanaf woensdag tot en met medio volgend jaar gesloten. Om wat afleiding te verzorgen tijdens deze periode komt Radio Decibel met een speciale lijst. De radiozender staat vanaf vrijdag 18 december negen dagen lang in het teken van de lockdown 1000.

Lockdown 1000

Luisteraars kunnen de komende dagen stemmen op hun favoriete nummers via de website van Radio Decibel. Vanaf vrijdag is de lijst negen dagen lang te horen bij de radiozender. De lijst is dan elke dag te horen tussen 9.00 en 18.00 uur op de radiozender.

Luisteren

Radio Decibel is in de Randstad te beluisteren via FM en DAB+ en wereldwijd via Internet. Stemmen kan via: https://www.decibel.nl/lockdown1000/

