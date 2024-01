Stefan Brau gaat vanaf maandag 5 februari weer een programma presenteren op Radio Decibel.

Kort afscheid

Twee weken geleden nam Stefan Brau, net als alle andere DJ’s, afscheid bij Radio Decibel. De radiozender zou verder gaan als non-stop radiozender via Internet. Sinds dinsdag 23 januari zijn de uitzendingen van Radio Decibel via FM en DAB+ gestopt. Op deze frequenties is nu KINK te horen. Radio Decibel is te beluisteren via Internet en aantal digitale radiopakketten bij providers als KPN, Ziggo en Odido.

DJ’s

Stefan Brau keert nu toch weer bij Decibel. De DJ is vanaf 5 februari te elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur te beluisteren op de online radiozender. Of er binnenkort meer DJ’s terugkeren op de radiozender is niet duidelijk.