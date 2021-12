Radio Decibel is een nieuwe online themazender gestart: Decibel Eurodance. De themazender gaat officieel per 1 januari aanstaande van start maar de testuitzendingen zijn inmiddels al te beluisteren.

Themazenders

Radio Decibel beschikt naast de hoofdzender Radio Decibel al over twee online themazenders: Decibel 80’s Music en Decibel Sound of Ibiza. Daar komt nu een derde themazender bij: Decibel Eurodance.

Eurodance

“Eurodance is ontstaan uit een samensmelting van invloeden uit stijlen als house, rave, newbeat , pop, disco, italodisco, freestyle, hiphop en later ook trance. Het genre was halverwege de jaren negentig bijzonder populair door vele grote hits“, aldus de radiozender op de speciale Facebook-pagina voor de nieuwe themazender. Op de nieuwe themazender is 24 uur per dag alleen maar eurodance en happy hardcore te horen.

Luisteren kan vanaf 1 januari via de website van Radio Decibel, de app en deze pagina. De testuitzendingen zijn inmiddels te beluisteren via deze link.

