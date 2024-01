Radiozender KINK is vanaf nu in de Randstad via de FM te beluisteren. De radiozender heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met radiozender Decibel.

Randstad

Per vandaag is KINK te beluisteren in de Randstad via de FM via de frequenties van Radio Decibel. KINK is ook te horen via de gekoppelde capaciteit op DAB+ in de Randstad via kanaal 5B en 8B. in Gelderland en Utrecht heeft KINK ook de DAB+-capaciteit van Decibel overgenomen op kanaal 12B.

KINK blijft landelijk te beluisteren via DAB+ op kanaal 9C en wereldwijd via Internet. KINK is in Zuid-Holland te beluisteren via 97,6 MHz (Den Haag: 98,0 MHz), in Noord-Holland via 98,0 en 98,3 MHz en in delen van de provincie Utrecht via 97,3 MHz. De vergunningen waarop wordt uitgezonden hebben een looptijd tot 1 september 2025. Daarna worden de regionale commerciële radiofrequenties opnieuw verdeeld.

Decibel

Radiozender Decibel is per vandaag alleen online te beluisteren via de website van de radiozender en app voor iOS en Android. De radiozender blijft voorlopig nog wel te beluisteren via de digitale radiopakketten van onder andere Ziggo, KPN en Odido.