Radiozender Decibel is sinds vandaag ook in Gelderland te beluisteren via de digitale ether (DAB+).

Bereik

De radiozender had al bereik via de digitale ether in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Sinds een kleine maand was daar al de provincie Zeeland bijgekomen. Per vandaag is de radiozender ook in Gelderland via DAB+ te horen via kanaal 12B (uitzendkwaliteit 96 kbps). De uitbreiding heeft te maken met een herindeling van de regionale digitale frequentieruimte die onlangs is doorgevoerd.

FM

Naast het bereik via DAB+ is de radiozender in grote delen van de Randstad en de regio Eindhoven via de ether te beluisteren. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet. Via de website worden ook een aantal themakanalen aangeboden: Eurodance, Greatest Hits en Ibiza.

Meer informatie over de ontvangstmogelijkheden van Decibel vind je hier.

