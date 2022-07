Zenderexploitant Broadcast Partners is woensdag in Zuid-Holland ook gestart met de herindeling van de regionale DAB+-frequenties.

Herindeling

In de komende maanden worden de digitale etherindeling voor publieke en commerciële radiozenders opnieuw ingedeeld. Regionale publieke en regionale commerciële radiozenders krijgen de komende maanden een uitzendgebied op DAB+ dat beter past bij hun regio. Daarnaast zijn er nieuwe internationale afspraken gemaakt waardoor bepaalde frequenties niet meer beschikbaar zijn voor Nederland. Tevens komt er extra digitale capaciteit vrij in de Randstad. De nieuwe indeling per kavel vind je hier.

Friesland

In de nacht van maandag op dinsdag jl. werd in de regio Friesland de eerste wijziging doorgevoerd. Daar zijn de regionale zenders van kanaal 9D verhuisd naar kanaal 5A.

Zuid-Holland

Woensdag heeft zenderexploitant Broadcast Partners in Zuid-Holland een start gemaakt met de herindeling. Hier verhuist het regionale netwerk 8A dat momenteel uitzendt voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland in de provincie Zuid-Holland naar kanaal 5B en zal samen met Zeeland een netwerk vormen. In de provincie Noord-Holland wordt er straks uitgezonden via een eigen netwerk op kanaal 8B. De provincie Utrecht gaat samen met de provincie Gelderland een netwerk krijgen op kanaal 12B.

Start

Sinds woensdag wordt er vanuit Den Haag uitgezonden op het nieuwe kanaal, kanaal 5B. Volgens Omroep West wordt begin augustus ook de steunzender in Rotterdam omgezet van kanaal 8A naar kanaal 5B. Later in augustus volgt dan het noordelijk deel van de provincie: hiervoor wordt een zender in Alphen aan de Rijn aangezet voor de regio Leiden en de Bollenstreek.

Meer wijzigingen

De verwachting is dat er de komende weken nog veel meer wijzigingen worden doorgevoerd op de regionale netwerken in Nederland. De nieuwe indeling vind je hier.