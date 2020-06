Nieuwe stationvoice en online themazender voor Radio Decibel

Radio Decibel heeft per vandaag een nieuwe stationvoice: Lindo Duvall. Daarnaast start de zender aanstaande maandag een nieuwe online themazender.

Stationvoice

Radio Decibel start vandaag met een nieuwe stationvoice. “Maurice Verschuuren is natuurlijk gestart bij Slam! waardoor wij opzoek moeten naar een ander geschikte stem. Die vonden we in Lindo Duvall“, aldus de radiozender.

Themazender

Daarnaast start de radiozender vanaf maandag met een nieuw themakanaal: Decibel’s Sound Of Ibiza, mixed by Keanu. Op de online radiozender zullen 24 uur per dag de beste mixen zonder presentatie te horen. De radiozender zal in eerste instantie online zijn te beluisteren. “We sluiten niet uit dat het ooit ook op DAB + te horen zal zijn.“, aldus de radiozender.

Luisteren

Radio Decibel is in de Randstad te beluisteren via FM en DAB+, landelijk via diverse (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.